В Магадане врачу-психиатру грозит 7 лет колонии из-за пациента-убийцы

В Магадане врача-психиатра обвиняют в халатности из-за преступлений, совершенных его пациентом. Специалисту грозит семь лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, медик работал в Сусуманской районной больнице и занимал там руководящие должности. Среди его подопечных был мужчина, который в августе 2022 года в невменяемом состоянии напал на двух человек и убил их.

После произошедшего психиатра задержали. Следствие считает, что он на протяжении двух лет не помогал больному, игнорировал проявления агрессии, не проводил регулярные обследования. И из-за отсутствия лечения россиянин в итоге и расправился с людьми.

Теперь за халатность, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, бывшему врачу грозит до семи лет колонии. Также ему будет запрещено заниматься прежней деятельностью.

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