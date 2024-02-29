В российском городе мужчина напал на ребенка на детской площадке, закрыв ему рот

В Рязани неизвестный мужчина накинулся на 10-летнего мальчика рядом с детской площадкой. Об этом пишет ya62.ru.

По данным источника, ЧП произошло 28 февраля в районе Дягилево на улице Забайкальской. Мать ребенка заявила, что ее сына рядом с детской площадкой догнал незнакомец. Мужчина схватил мальчика сзади и закрыл ему рот, но он сумел вывернуться и убежать.

После освобождения ребенок оглянулся и обнаружил, что нападавшим был взрослый мужчина. Другие детали и обстоятельства ЧП в настоящий момент неизвестны.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге семиклассник вместе с товарищем решил ограбить продавца шаурмы, при этом он наставил пистолет на мужчину и вымогал у него деньги. Полиции удалось задержать одного из подозреваемых.

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