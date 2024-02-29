Российский школьник угрожал пистолетом продавцу шаурмы и вымогал у него деньги

В Санкт-Петербурге семиклассник и его товарищ решили ограбить продавца шаурмы, при этом школьник угрожал мужчине пистолетом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло вечером 27 февраля на Ленинградской улице в Сосновом Бору. Как рассказал продавец, двое подростков зашли в киоск, начали угрожать ему и требовать деньги. На следующий день сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых.

15-летнего петербуржца допросили в присутствии родителей и отпустили. Второго несовершеннолетнего, который подозревается в нападении, разыскивают. Его личность установлена.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что россиянку обнаружили мертвой с разбитыми коленями и носом на пляже Таиланда.

Также сообщалось, что в Москве нашли мумию 75-летнего пенсионера, который умер более 6 месяцев назад.