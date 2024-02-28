Он разговаривал по телефону: 17-летний юноша получил смертельный удар током от зарядки iPhone

Жительница подмосковного Ногинска обнаружила 17-летнего сына мертвым в его спальне. Молодой человек, судя по всему, получил смертельный удар током. Рядом с ним лежал обгоревший iPhone и зарядное устройство от него, передает Telegram-канал Mash.

Трагичный случай произошел вчера, 27 февраля, вечером. Парень общался по телефону со своей девушкой. При этом смартфон находился на зарядке, а провод был перемотан скотчем.

По словам второй половники, молодой человек неожиданно вскрикнул во время разговора. После этого связь оборвалась. А на следующее утро несовершеннолетнего обнаружила мертвым его мать.

У юноши зафиксировали сильный ожог от уха почти до плеча. Рядом с телом лежал обгоревший IPhone.

Экопровода Apple уже неоднократно критиковались поклонниками данной продукции по всему миру. Так, они начинали разлагаться уже через несколько месяцев эксплуатации.

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