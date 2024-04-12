В российском городе мужчина набросился с ножом на полицейских

В центре Уфы мужчина напал с ножом на полицейского. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ЧП произошло на улице Карла Маркса утром 12 апреля. Неизвестный внезапно накинулся на полицейского. Злоумышленник успел ударить силовика ножом, после чего попытался скрыться с места преступления.

В итоге неадеквата удалось задержать. Правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие, вследствие чего нападавший получил ранения. Врачи скорой помощи оперативно оказали ему первую помощь.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу, подробностей о его состоянии в настоящий момент нет. Другие детали инцидента также пока отсутствуют.

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