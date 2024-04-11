Шалость не удалась: в Москве брошенная ребенком горящая бумажка подожгла квартиру соседей снизу

В одной из квартир многоэтажного жилого дома в московском районе Гольяново вспыхнул пожар. Причиной возгорания стала шалость ребенка.

Источник телеканала «360» рассказал, что мальчик, когда находился дома, поджег бумагу и выкидывал ее на улицу. Одна из горящих бумажек попала на балкон соседей на пятом этаже. В итоге квартира загорелась.

Судя по кадрам с места происшествия, балкон полностью охватило огнем: в небо с него поднимается густой дым.

На место выехала пожарная бригада, которую вызвали очевидцы.

В результате случившегося никто не пострадал. Общая площадь распространения огня составила один квадратный метр.

Ранее в Москве пауэрбанк, стоявший на зарядке, стал причиной пожара в девятиэтажном доме. В результате происшествия госпитализировали пятерых человек: у них диагностировали ожоги и отравление угарным газом.

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