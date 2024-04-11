Россиянин годами истязал и насиловал сына и трех дочерей

В Самойловском районе Саратовской области 47-летний местный житель осужден за насильственные действия и истязания над собственными детьми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

По версии следствия, россиянин на протяжении четырех лет домогался, истязал и подвергал сексуальному насилию своих несовершеннолетних детей. Пострадавшими признаны три дочери и сын саратовца.

Один из потерпевших рассказал о происходящем в семье учителям, после чего педагоги обратились в полицию. Против отца-педофила были возбуждены два уголовных дела.

В итоге суд назначил мужчине 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что педофила задержали на детской площадке в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что преступник совершал насильственные действия сексуального характера в присутствии девочки на детской площадке.

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