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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 11 апреля 2024, 17:19
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Россиянин годами истязал и насиловал сына и трех дочерей

Под Саратовом мужчина получил тюремный срок за сексуальное насилие над детьми.
Россиянин годами истязал и насиловал сына и трех дочерей

© Freepik

В Самойловском районе Саратовской области 47-летний местный житель осужден за насильственные действия и истязания над собственными детьми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

По версии следствия, россиянин на протяжении четырех лет домогался, истязал и подвергал сексуальному насилию своих несовершеннолетних детей. Пострадавшими признаны три дочери и сын саратовца.

Один из потерпевших рассказал о происходящем в семье учителям, после чего педагоги обратились в полицию. Против отца-педофила были возбуждены два уголовных дела.

В итоге суд назначил мужчине 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что педофила задержали на детской площадке в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что преступник совершал насильственные действия сексуального характера в присутствии девочки на детской площадке.

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