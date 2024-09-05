В российском городе мужчина домогался пятилетнего мальчика, который искал еду на помойке

В Красноярске местный житель домогался пятилетнего мальчика из неблагополучной семьи. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.

По информации источника, мать ребенка узнала о случившемся от соседки, которая рассказала ей, что неизвестный мужчина совершил в отношении ее наследника действия сексуального характера. К приезду сотрудников полиции злоумышленнику удалось скрыться.

Выяснилось, что ребенок воспитывается в неблагополучной семье. В квартире дома на Норильской улице, где живет мальчик, нашли разбитую мебель, вонь, мусор и испражнения на полу. Местные жители уточнили, что недавно сын хозяйки искал еду на помойке.

Сотрудники МВД взяли объяснения с родительницы и уехали.

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