В Екатеринбурге 36-летняя мать двоих детей развелась и пропала без вести

В Екатеринбурге пропала 36-летняя женщина – мать двоих детей. На днях она получила свидетельство о разводе.

Подробности приводит E1.ru.

3 сентября россиянка вышла из дома и не вернулась. Куда она отправилась, никто не знает.

Известно, что женщина жила с двумя детьми. В день пропажи несовершеннолетних забрал дедушка.

Мама пропавшей сообщила, что раньше она не оставляла детей и всегда была на связи. Об ухажерах женщины ничего не известно.

Подруга пропавшей говорит, что телефон выключен. По словам детей, в день исчезновения она была в белой блузке и брюках, золотых сережках и с макияжем. Другой информации нет.

Родственники обратились в полицию, девушку разыскивают сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Telegram-канал SHOT сообщает, что пропавшая продавала люксовые духи в интернете. Она находилась в стадии развода с мужем, но как говорят близкие, супруги сохранили хорошие отношения. Перед пропажей она оставила детей у родителей мужа.

Ранее сообщалось о пропаже художницы из Москвы в Турции. Женщину нашли спустя 7 дней поисков в больнице.