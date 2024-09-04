Воспитательница ударила девочку тарелкой по лицу за отказ есть

В Бурятии воспитательница детского сада ударила девочку тарелкой по лицу после отказа есть. Женщину отправили в СИЗО. Об этом сообщает в Telegram-канале «Ариг Ус».

По данным источника, инцидент произошел в Железнодорожном районе минувшим летом. Родители заметили на теле своего ребенка синяки и начали расспрашивать малышку о том, что случилось. Она не смогла дать объяснение, поэтому взрослые отправились в администрацию детского сада и попросили записи с камер видеонаблюдения. Увиденное шокировало их. На кадрах воспитательница ударила воспитанницу тарелкой по лицу.

Отмечается, что данный инцидент произошел в дошкольном учреждении лишь однажды. Жалоб не поступало, и о педагоге никто ничего плохого не говорил. Сама женщина работает в детском саду много лет, имеет благодарственные письма и участвует в проектах.

После случившегося педагога уволили, было возбуждено уголовное дело. На данный момент женщина в СИЗО, но информации о суде пока нет.

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