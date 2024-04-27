В российском городе мать с 10-месячным младенцем выпали из окна

В Улан-Удэ местная жительница с младенцем в руках выпала из окна многоэтажного дома на глазах у мужа. Об этом пишет Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

По данным источника, ЧП произошло в микрорайоне Энергетик 27 апреля. Под окнами многоэтажки обнаружили мать и 10-месячного ребенка, они выпали с большой высоты. Спасти женщину не удалось, младенец находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

В квартире вместе с женой и младенцем находился супруг россиянки. На месте работают следователи, выясняются детали произошедшего. Уточняется, что семья не состояла на учете в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина самостоятельно лечила 15-летнего сына от анемии и довела его до комы и смерти.

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