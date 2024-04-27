Россиянка самолечением довела 15-летнего сына до комы и смерти

В Санкт-Петербурге мать довела сына-подростка до смерти самолечением. Об этом пишет 78.ru.

По информации источника, 38-летняя петербурженка самостоятельно лечила 15-летнего сына от анемии: давала ему препараты железа и делала инъекции без назначения врача. Накануне школьника в тяжелом состоянии госпитализировали из квартиры в Красносельском районе Петербурга. Медики зафиксировали у мальчика желудочно-кишечное кровотечение, инфекционно-токсический шок, постгеморрагическую анемию, сам мальчик впал в кому.

Специалисты боролись за жизнь подростка, но спасти его не смогли – вечером того же дня он умер.

В настоящий момент правоохранители выясняют все детали произошедшего. Уточняется, что родители юноши находятся в разводе. Воспитанием школьника занималась мать, а по выходным его навещал отец.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге местный житель заставил своего сына-подростка съесть восемь сигарет.

Также мы писали, что из Москвы-реки выловили труп 22-летнего парня, пропавшего в начале апреля.