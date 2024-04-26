Россиянин до смерти избил возлюбленную и обнимался с ее трупом

В Башкирии местный житель подозревается в избиении подруги до смерти. Его нашли в квартире, обнимающимся с ее трупом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, все произошло в городе Салават. Жители дома на улице Калинина услышали голоса людей, участвующих в потасовке. Среди ночи мужчина и женщина громко выясняли отношения, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидец снял на видео то, как мужчина избивал женщину и ругался, а она просила его остановиться. Они говорили невнятно, а после ушли в магазин. Местные жители говорят, что женщина вышла оттуда в полураздетом виде – ее тащил за волосы тот самый мужчина. На место были вызваны спасатели. Они нашли людей с видео, но квартиру пришлось вскрыть. Там они увидели страшную картину.

«Обнаружили изверга, обнимающего тело мертвой возлюбленной. Мужчина задержан. Предварительно, был под веществами», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что ушедшую копать червей жительницу Перми, предположительно, забил до смерти палкой 15-летний подросток. Следствие сообщает, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. А подруга покойной сообщила, что жертва знала этого парня и могла пойти с ним в лесной массив.