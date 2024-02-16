В российском городе иностранец приставал к школьнице в супермаркете

В Тюмени сотрудник продуктового сетевого магазина домогался 13-летней девочки. Об этом пишет Telegram-канал «Многонационал» со ссылкой на мать потерпевшей.

По словам россиянки, вечером 13 февраля ее дочь отправилась в супермаркет, где к ней начал приставать трудовой мигрант из Средней Азии. Школьница объяснила мужчине, что ей 13 лет, однако того не смутил этот факт, и он начал целовать ее. Девочка оттолкнула иностранца и убежала к матери на работу, где рассказала о случившемся.

Женщина пришла в магазин, где в ходе диалога кассир признался в содеянном. Тогда тюменка написала заявление в полицию, педофила задержали.

В настоящий момент мигрант отпущен под подписку о невыезде.

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