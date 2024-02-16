Борющийся с геморроем россиянин засунул в себя гигантский картофель

В подмосковном Ступино 55-летний местный житель, страдающий от геморроя, засунул в себя 15-сантиметровый картофель. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, россиянин оказался в больнице с острой кишечной непроходимостью. В ходе обследования в его организме медики обнаружили крупный инородный предмет овальной формы.

Пациент объяснил, что страдает от геморроя и вместо похода в больницу решил обратиться к народным средствам лечения. Житель Подмосковья вычитал, что решением его проблемы может стать свечка из сырого картофеля. Для надежности он выбрал огромный клубень размером примерно 15 на 10 сантиметров.

Хирурги удалили картофель из организма мужчины под общим наркозом. В настоящий момент пациент идет на поправку.

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