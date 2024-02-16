Россиянин с размаху пнул девушку ногой в живот в магазине

В Волгограде местный житель с размаху пнул девушку ногой в живот в продуктовом магазине. Об сообщает портал V1.ru.

По данным источника, ЧП произошло 7 февраля в Краснооктябрьском районе города. На записи видеокамер видно, как посетители супермаркета идут вдоль стеллажей с продуктами. В какой-то момент неизвестный мужчина замахивается ногой в сторону девушки. От удара потерпевшая буквально скрючивается от боли пополам.

Уточняется, что после случившегося россиянка написала заявление в полицию.

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