В российском городе грабители украли из квартиры кота и его лоток

Грабители взломали квартиру жителя Москвы и похитили его кота вместе с лотком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло на юго-востоке столицы. Пропажу обнаружила сестра мужчины. Уточняется, что она через день приходит ухаживать за питомцем, пока брат находится в армии.

В ходе визита в жилье родственника 22 января женщина увидела, что дверь в квартиру вскрыта, а из дома пропал кот и его лоток.

Сестра москвича незамедлительно обратилась в полицию. В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге 12-летний школьник оказался в больнице и пожаловался на покусавшую его мачеху.

Также сообщалось, что в приморском Арсеньеве мужчина поругался с приятелем и забил его битой.