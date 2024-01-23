Попавший в больницу российский школьник рассказал о покусавшей его мачехе
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В Санкт-Петербурге 12-летний школьник, оказавшийся в больнице со ссадинами на шее и гематомой на виске, заявил, что его покусала мачеха. Об этом пишет Фонтанка.
По данным источника, ребенка госпитализировали в медучреждение из поселка Металлострой в ночь на 23 января, он сам вызвал себе скорую помощь. Мальчик сообщил, что его избила мачеха, женщина якобы пыталась его задушить и укусила за голову.
Состояние несовершеннолетнего медики оценили как средней степени тяжести, его направили в травматолого-ортопедическое отделение. По факту произошедшего организована полицейская проверка.
Ранее сообщалось, что гражданина Таджикистана избили, поместили в багажник и похитили в Санкт-Петербурге.
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