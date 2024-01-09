В России младенец проглотил осколок елочной игрушки

В Оренбургской области десятимесячный ребенок проглотил осколок стеклянной елочной игрушки. Об этом пишет издание OrenDay.

По данным источника, девочка играла с сестрой рядом с новогодней елкой. Мать младенца на несколько минут ушла в ванную комнату, а когда вернулась, увидела осколки стекла на полу и во рту девочки. Испугавшись за жизнь малышки, россиянка немедленно обратилась за помощью к специалистам.

Медицинское обследование подтвердило наличие инородного тела в пищеварительных путях ребенка, после чего ее доставили в больницу для дальнейшего лечения.

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