В российском городе фельдшеру скорой проломили череп на вызове

В Санкт-Петербурге 58-летнему фельдшеру скорой помощи проломили череп на вызове. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации источника, 24 августа экстренные службы вызвал на кольцевую автодорогу водитель, который не смог угомонить пассажира. Петербуржец сел на пассажирское место на Выборгском шоссе, был, как рассказал шофер, пьян, однако проблем не доставлял.

Тем не менее при заезде на внутреннее кольцо КАД в районе Парголово пассажир накинулся на таксиста и стал душить. Салон удалось освободить от неадеквата, но прибывшие медики также стали его жертвами. Предварительно, после выезда в больницу обратилась фельдшер с ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

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