Неадекватный россиянин выбросил жену и младенца с 16-го этажа

В ЖК «Лефортово парк» в Москве мужчина выбросил жену и младенца из окна с 16-го этажа. Территорию оцепили полицейские.

Женщина и младенец погибли. Их тела находятся на земле, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Тем временем, москвич долго стоял на окне без одежды и продолжал выкидывать различные предметы. Мужчина заперся в квартире и никого в нее не пускает.

На место приехали сотрудники полиции. Двор оцеплен. Силовики готовятся к штурму квартиры.

До этого пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна на пятом этаже в Екатеринбурге. Малышка четыре дня пролежала в сугробе и умерла.

Также мы писали, что в Татарстане мужчина выбросил с пятого этажа двухлетнюю дочь из-за «белой горячки». Мужчине в таком состоянии мог привидеться пожар.