Получила травмы ног и сильный шок: водитель автобуса зажал дверью женщину с ДЦП и протащил по дороге

Женщина-инвалид пострадала из-за водителя автобуса в Шахтах Ростовской области. Ее зажало дверью, после чего транспорт протащил испуганную пассажирку по земле. В результате случившегося она получила травмы и сильный эмоциональный шок, передает kvu.su.

По данным СМИ, 48-летняя женщина с ДЦП попала в опасную для жизни ситуацию из-за водителя. Тот сперва зажал ее дверьми, а затем тащил по земле несколько метров. Когда мужчина увидел, что натворил, то освободил «заложницу» и скрылся.

Пострадавшей жительнице Шахт потребовалась помощь медиков. Через некоторое время начальник провинившегося водителя связался с семьей женщины и предложил замять историю. Шофер тоже звонил пострадавшей и просил ее представить все так, будто она упала сама.

Ранее сообщалось, что ребенок посетил стоматолога и остался инвалидом. Мать несовершеннолетнего обратилась за защитой прав в суд.