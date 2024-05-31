В российском городе эксгибиционист ворвался в студию танцев и напугал девочек

В Екатеринбурге неизвестный мужчина ворвался в танцевальную студию и продемонстрировал свои гениталии маленьким девочкам. Об этом пишет Ura.ru.

По данным источника, в правоохранительные органы обратились сотрудники службы безопасности ТЦ «Дмитриевский». Они рассказали, что в студию танцев зашел неизвестный и на лестничном пролете стал показывать маленьким девочкам свой половой орган. В результате несовершеннолетние испугались и убежали.

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать неадеквата. Им оказался 46-летний екатеринбуржец — безработный, не судимый. Он признался в эксгибиционизме.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних».

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