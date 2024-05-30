Житель Москвы обменял 17 млн рублей на доллары из банка приколов

В Москве 32-летний местный житель обманул предпринимателя более чем на 17,4 млн рублей, обменяв их на доллары из банка приколов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации следствия, подозреваемый в интернете разместил объявление о продаже старых долларов США по выгодной цене. На это объявление обратил внимание местный бизнесмен. Тогда злоумышленник предложил ему встретиться в офисе на Пресненской набережной. Предприниматель вместо себя на встречу отправил своего водителя, предварительно отдав ему чемодан с деньгами.

Приехав на встречу, мужчина передал аферисту чемодан с наличными миллионами рублей и получил от него пакет с купюрами, по виду похожими на доллары старого образца. Взяв чемодан с наличными, задержанный, под предлогом пересчета оплаты, отлучился. В этот момент водитель москвича захотел рассмотреть полученные доллары и обнаружил, что внутри вместо настоящих купюр находятся билеты из банка приколов. К этому моменту подозреваемый уже скрылся.

Сотрудники полиции задержали мошенника в Смоленской области. Он успел распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В настоящий момент злоумышленник заключен под стражу.

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