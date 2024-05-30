Российские подростки разгромили коттедж на 1,5 млн рублей ущерба

Группа подростков разгромила арендованный коттедж в городе Пушкине под Санкт-Петербургом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, дом снимали молодые люди 18–19 лет, которые при первом знакомстве показались хозяину постройки вежливыми. Но когда мужчина вернулся принимать дом, то был шокирован увиденным.

Так, подростки вырвали унитазы, пробили стены, сломали мебель, разбили окна и технику, проткнули ножом бассейн и залили кровью полы в коттедже. Вдобавок гости украли два велосипеда, катану и шашки.

Уточняется, что молодые люди снимали происходящее на камеру. Владелец дома обратился в полицию, предоставив паспортные данные дебоширов. Собственник оценил причиненный ущерб в 1,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина обменял 17 млн рублей на доллары из банка приколов. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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