В российском городе египтянин приставал к девочкам в ТЦ

В городе Иваново гражданин Египта приставал к несовершеннолетним девочкам в одном из ТЦ. Об этом сообщается в Telegram-канале региональное следственное управление СК РФ.

Следователи обратили внимание на иностранца после того, как в СМИ распространилась информация о его противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Уточняется, что мужчина настойчиво оказывал знаки внимания девочкам: подмигивал, слал воздушные поцелуи и всячески дотрагивался.

Вскоре сотрудники полиции задержали египтянина, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц). В результате следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

Теперь иностранцу грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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