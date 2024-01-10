Российского блогера заподозрили в сексуальной связи с 12-летней дочерью

Правоохранители заинтересовались анапским блогером «Только папа» из-за видео, на которых он целует свою 12-летнюю дочь, покупает ей средства гигиены, заставляет ходить в спортзал и на кулинарные курсы, а за неповиновение — писать сочинения на несколько страниц. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Подписчики блогера призвали сотрудников полиции проверить действия мужчины, заподозрив его в растлении малолетних. К настоящему моменту видео удалены, сам блогер угрожает привлечь критиков за клевету.

Вдобавок на YouTube-канал обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она подчеркнула, что органам опеки следует внимательно присмотреться к блогеру из Анапы.

Сейчас россиянина проверяют сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Красноярске сотрудник кафе расстрелял посетителя из травматического оружия.

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