Россиянин дважды покушался на бывшую жену и сел на 12 лет

В Красноярске краевой суд признал законным приговор, вынесенный 27-летнему местному жителю, который дважды пытался убить бывшую жену. Об этом сообщает прокуратура региона.

Отмечается, что с 2018 года пара жила в браке, у них родилось двое детей. В какой-то момент между супругами начались конфликты с побоями, из-за чего женщина решила подать на развод. При разделе квартиры и детей они вновь начали конфликтовать. В ноябре минувшего года красноярец накинулся на бывшую жену в помещении городской детской библиотеки, где она работала, и нанес ей порядка 17 ножевых ранений. Россиянка выжила, а ее экс-супруг сбежал в Омск, полицейские объявили его в федеральный розыск.

Спустя несколько месяцев мужчина вновь приехал в Красноярск и попытался опять расправиться с бывшей избранницей, придя уже к ней домой. Он выследил ее и вломился прямо в квартиру, где она жила. Красноярец повторно напал на женщину, но совершить убийство экс-жены ему не позволил ее брат, который и задержал преступника, а затем передал его сотрудникам правоохранительных органов.

Теперь суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы и принудительное лечение у психиатра.

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