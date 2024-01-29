В российском городе двухлетняя девочка погибла от удара током

В Екатеринбурге двухлетняя девочка скончалась от удара электрическим током. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа».

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером в Железнодорожном районе города. Девочка находилась дома со своими отцом, сестрой и братом, пока мать была на работе. В какой-то момент отец уснул, и младшая дочь залезла рукой в дырку в стене, где родители планировали установить розетку. Девочка дотронулась до оголенных проводов, после чего потеряла сознание.

Проснувшийся отец обнаружил ребенка и, испугавшись, отвез на работу к жене в магазин, где пострадавшая скончалась.

Точную причину смерти предстоит установить специалистам во время судебно-медицинской экспертизы. Семья, в которой воспитывалась погибшая, на учете не состоит.

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