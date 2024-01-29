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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 29 января 2024, 15:42
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Россиянин жестоко избил школьника из-за расстегнутой куртки

В Пермском крае пьяный мужчина избил школьника из-за расстегнутой куртки.
Россиянин жестоко избил школьника из-за расстегнутой куртки

© Freepik

В Пермском крае нетрезвый местный житель накинулся на 16-летнего школьника из-за расстегнутой куртки и избил его. Об этом пишет PermNews.

По данным источника, ЧП произошло 28 января в городе Березняки. Пьяный мужчина оскорбил и ударил по лицу юношу рядом с магазином на Юбилейной улице. Затем пермяк начал пинать упавшего от удара подростка и пообещал отрезать ему голову, если тот решит пожаловаться на нападение в соцсетях.

Уточняется, что поводом для нападения мужчины стала расстегнутая куртка несовершеннолетнего. Мать пострадавшего написала заявление в полицию. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Братске соседи избили хозяйку питбуля после того, как собака покусала пенсионерку и ее дочь.

Также мы писали, что в поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти пьяные пассажиры избили водителя такси и угнали его машину.

Источник:PermNews
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
нападение
избиение