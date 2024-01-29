Россиянин прижигал сигаретой возлюбленную и избил ее сына-инвалида
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В Санкт-Петербурге 24-летний местный сын прижигал сигаретой сожительницу и жестоко избил ее 10-летнего сына-инвалида. Об этом пишет Фонтанка.
По данным источника, бабушка школьника 27 января сообщила о нападении на него в экстренные службы. Женщина объяснила, что мальчик пострадал от рук сожителя ее дочери.
Третьеклассник был доставлен в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести. У несовершеннолетнего зафиксировали сотрясение мозга, помимо этого, лицо и тело пострадавшего было в многочисленных синяках и ссадинах.
Сотрудники полиции задержали насильника на месте. Подробности жизни с ним раскрыла позже 31-летняя петербурженка. По ее словам, возлюбленный душил ее полотенцем, бил ремнём и прижигал сигаретой. По предварительным данным, врачи диагностировали у россиянки ожоги сосков, кровоподтеки и гематомы. Госпитализация ей не понадобилась.
Подозреваемый задержан на двое суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина попытался изнасиловать женщину на глазах у прохожих.