Опубликовано 17 июня 2024, 10:17
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В российском городе двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав с балкона
В Челябинске двухлетняя девочка выпала из окна и погибла.
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Двухлетняя девочка выпала с балкона на восьмом этаже в Челябинске. Об этом пишет Ura.ru.
По информации источника, ЧП произошло в одной из многоэтажек по улице Чайковского, тело двухлетнего ребенка обнаружили на козырьке ресторана, который находился под балконом. Медики не смогли спасти пострадавшую.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Сотрудники полиции выясняют, где в момент ЧП находились родители ребенка.
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