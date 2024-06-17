В российском городе двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав с балкона

Двухлетняя девочка выпала с балкона на восьмом этаже в Челябинске. Об этом пишет Ura.ru.

По информации источника, ЧП произошло в одной из многоэтажек по улице Чайковского, тело двухлетнего ребенка обнаружили на козырьке ресторана, который находился под балконом. Медики не смогли спасти пострадавшую.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Сотрудники полиции выясняют, где в момент ЧП находились родители ребенка.

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