Во Владивостоке 7-летний мальчик погиб, опрокинув на себя металлический мангал

Во Владивостоке медики не смогли спасти 7-летнего мальчика, который остался без присмотра родителей и опрокинул на себя металлический мангал. Причиной смерти ребенка стала черепно-мозговая травма.

Как сообщили родители, их сын 2017 года рождения находился на придомовой территории арендованного ими дома. Когда случилась трагедия, они находились в помещении.

По факту гибели мальчика проводится доследственная проверка. По предварительным данным, семья — иностранные граждане, сообщает Telegram-канал Прокуратуры Пермского края.

Ранее в Ленобласти погиб четырехлетний мальчик. Ребенок утонул, когда кормил гусей на прогулке. 27-летняя мать отвлеклась, а когда нашла мальчика, он был уже в воде.