Игра Hamster Kombat «убила» школьника из Самары

Школьника ударило током, когда он играл в Hamster Kombat. Мальчик умер от полученных травм в ночь на 13 июня.

Как сообщает Telegram-канал «Прямой эфир», ученик одной из школ Самары слишком увлекся популярной игрой: он «тапал» хомяка целыми днями. Все дошло до того, что подросток решил принять ванну и подключил на зарядку телефон, чтобы продолжить пользоваться приложением.

В один момент телефон выскочил из рук школьника, и парня ударило током. На место приехала скорая помощь, но он уже был мертв.

Родители мальчика рассказали, что в последнее время его невозможно было оторвать от финансовой игры. Школьники продолжают верить, что станут миллионерами в игре, хотя специалисты предупреждают: разбогатеть, скорее всего, получится у пользователей, которые пришли в Hamster Kombat на ранних этапах.

Hamster Kombat — это популярная криптоигра в жанре кликер, которая находится в мессенджере Telegram. Пользователям предлагают превратить хомяка в гендиректора — для этого нужно кликать на монетку и всячески его развивать.

В Госдуме предупреждают, что в целом пользователи не защищены в подобных играх. Обещанный в ней заработок не регулируется государством. Также валюта может в любой момент обесцениться.

Ранее в Москве 12-летнего ребенка убило током в ванной в день похорон дедушки. Подросток зашел в душ и начал мыться, а затем взял мокрыми руками мобильный телефон, включенный в сеть. Мальчик получил удар током и скончался на месте.