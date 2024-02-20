В российском городе дворник угрожал соседям пистолетом из-за шумного ремонта
© Freepik
В Челябинске 54-летний местный житель, работающий дворником, угрожал соседям пистолетом из-за шумного ремонта. Об этом пишет 74.ru.
По данным источника, ЧП произошло в начале февраля на 2-й Эльтонской улице. К женщине в квартиру пришел брат, чтобы помочь с ремонтом и начал снимать кафель в ванной. Громкие звуки не понравились дворнику-соседу, вследствие чего он стал угрожать, что выбьет дверь. 18 февраля дворник вновь стал угрожать соседу: вытащил пистолет, зарядил и направил тому в пах.
Сотрудники правоохранительных органов приехали по вызову, однако не обнаружили оружие в квартире агрессора. Теперь соседи опасаются новых угроз от неравнодушного к ремонту соседа.
По факту произошедшего организована проверка.
Ранее мы писали, что в Красноярске мужчина предстанет перед судом за убийство семьи из трех человек. Преступление удалось раскрыть через 25 лет.
Также сообщалось, что в Ленинградской области алабай закусал до смерти свою хозяйку.