В российском городе дворник угрожал соседям пистолетом из-за шумного ремонта

В Челябинске 54-летний местный житель, работающий дворником, угрожал соседям пистолетом из-за шумного ремонта. Об этом пишет 74.ru.

По данным источника, ЧП произошло в начале февраля на 2-й Эльтонской улице. К женщине в квартиру пришел брат, чтобы помочь с ремонтом и начал снимать кафель в ванной. Громкие звуки не понравились дворнику-соседу, вследствие чего он стал угрожать, что выбьет дверь. 18 февраля дворник вновь стал угрожать соседу: вытащил пистолет, зарядил и направил тому в пах.

Сотрудники правоохранительных органов приехали по вызову, однако не обнаружили оружие в квартире агрессора. Теперь соседи опасаются новых угроз от неравнодушного к ремонту соседа.

По факту произошедшего организована проверка.

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