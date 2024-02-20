Алабай насмерть загрыз россиянку и снял с нее скальп

В поселке Назия Ленинградской области собака породы алабай насмерть загрызла свою хозяйку. Об этом пишет Фонтанка.

По данным источника, в ночь с 19 на 20 февраля мужчина позвонил в экстренные службы и заявил, что обнаружил на улице труп своей матери. По словам россиянина, ее убила собака.

Тело 66-летней женщины нашли во дворе дома по улице Железнодорожной. Предварительно, на пенсионерку напал ее питомец. Уточняется, что собака сняла с хозяйки скальп.

Тело с повреждениями направили в морг. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области местный житель обнаружил в кукурузном поле застреленную супругу. Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ЧП.

Также стало известно, что в Казани футболист любительской команды скончался во время матча.