Расправился с семьей 25 лет назад: мужчина предстанет перед судом за убийство супругов и их пятилетней дочери

Житель Красноярска предстанет перед судом за убийство семьи из трех человек. Преступление было раскрыто спустя 25 лет, передает Lenta.Ru.

Обвиняемый в расправе сибиряк признался в содеянном после предъявления следствием неопровержимых доказательств. В беседе с правоохранителями он рассказал, как было совершено убийство.

В 1998 году мужчина взял в долг крупную сумму у главы одного семейства. Однако возвращать деньги он не захотел, и тогда созрела мысль о преступлении. Сибиряк вооружился обрезом и направился к своим кредиторам домой. Он застрелил 35-летнего мужчину, его 31-летнюю супругу и их пятилетнюю дочь. Тела убитых были спрятаны жителем Красноярска на дачном участке.

В том же году было возбуждено уголовное дело по факту случившегося, но виновного найти не удалось. На поиски убийцы потребовались 23 года, еще несколько лет шло следствие. В настоящий момент мужчина дожидается суда.

Ранее сообщалось, что следователи продолжают поиски школьницы из Омска, которая пропала в 2008 году. Сейчас ей должно уже было исполниться 26 лет.