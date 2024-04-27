В российском городе двое мужчин забили до смерти 18-летнего таксиста

В Волгограде двое мужчин забили до смерти 18-летнего водителя таксиста из-за нежелания платить за проезд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.

Между 18-летним потерпевшим, который подрабатывал водителем такси, и двумя фигурантами случилась словесная перепалка из-за того, что подозреваемые отказались платить за проезд. 21-летний и 29-летний россияне избили молодого шофера руками и ногами, вследствие чего тот скончался. Поле убийства злоумышленники скрылись.

Вскоре сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее стало известно, что в Волгограде 68-летняя местная жительница создала ОПГ и оформила кредитов на миллиард рублей.

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