В Екатеринбурге учительница разбила об голову ученика телефон из-за оскорбления. Об этом сообщает E1.ru.

Конфликт между учащимся и преподавательницей произошел накануне в школе № 62 Екатеринбурга. Как сообщили журналисты, в какой-то момент у подростка, сидящего на последней парте, упал телефон. Он поругался матом, а учительница посчитала, что оскорбление направлено в ее адрес.

После этого женщина подошла к ученику, отобрала у него телефон и ударила им же по голове учащегося. После этого между школьником и преподавательницей началась словесная перепалка.

«Рот закрыл и вышел отсюда, мразь такая!» — заявила учительница.

В итоге за мальчика вступились его одноклассники. Во время конфликта в класс пришли руководители школы. Чем закончилась словесная перепалка, неизвестно.

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