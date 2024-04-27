Российская пенсионерка создала ОПГ и оформила кредитов на миллиард рублей

68-летняя жительница Волгограда создала ОПГ и вместе с ее участниками незаконно оформила кредитов на миллиард рублей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, четверо участников ОПГ искали людей, которые желали получить кредиты в банке. Половину одобренной суммы, оформленной на «клиентов», преступники забирали себе, обещая своевременно вносить платежи. Из полученных таким методом средств они закрывали ранее появившиеся задолженности, после чего искали новых «клиентов».

Таким образом пенсионерка и четверо ее товарищей за два года привлекли порядка одного миллиарда рублей.

К настоящему моменту всех фигурантов задержали. В отношении них возбудили уголовные дела по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. Во время 28 обысков у преступников изъяли почти 30 миллионов рублей, 13 дорогостоящих машин, а также черновые записи, компьютерную технику и кредитные договоры.

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