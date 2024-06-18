В российском городе девушку смыло волной в море на глазах у возлюбленного

В Сочи 20-летнюю девушку унесло волной в море во время прогулки с парнем. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, ЧП произошло 16 июня. Возлюбленные из Липецкой области зашли в воду во время сильного шторма. Сначала пара стояла по колено в воде, однако в какой-то момент их накрыло мощной волной, и девушку утащило под воду. Бойфренд не успел ее спасти и остался на берегу.

Спасатели ведут поиски девушки уже третьи сутки, но пока безрезультатно. В день исчезновения туристки специалисты осматривали акваторию Черного моря от пляжа «Ривьера» до микрорайона Мамайка.

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