Ударил электрошокером и множество раз ножом: россиянин убил подростка, приняв его за любовника знакомой

В Улан-Удэ мужчина жестоко расправился с подростком у автобусной остановки. Как оказалось, он принял юношу за любовника своей знакомой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Бурятии.

По данным следствия, 29-летний житель Орловской области познакомился с женщиной и приехал к ней в город. В ночь на 17 июня он на такси прибыл к ее дому, но приятельница не пустила его к себе. Из-за этого мужчине пришлось ночевать во дворе.

Уже утром он заметил неподалеку подростка и, приняв его за любовника знакомой, погнался за ним. Настиг мужчина «соперника» у автобусной остановки. Юноша пытался привлечь внимание водителей, но никто не остановился. Ревнивец напал на подростка с электрошокером, а после множество раз ударил его ножом. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Тело молодого человека нашли с многочисленными колото-резаными ранами шеи и туловища. Ему было 17 лет. Выяснилось, что со знакомой мужчины его ничего не связывало. Он просто жил по соседству и в то утро вышел из дома, направляясь на работу.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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