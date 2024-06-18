Мать двух детей выпала из окна 16-го этажа в Москве, пытаясь сделать селфи

Вечером 14 июня в Москве 37-летняя женщина выпала из окна 16-го этажа, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Очевидцы рассказали, что женщина сидела на ограждении окна спиной к открытому окну и делала селфи в доме на Аминьевском шоссе. Она выгнула спину, чтобы снимки получились более красивыми, но не удержалась и упала вниз.

Выжить ей не удалось. У женщины, по данным источника, осталось двое детей.

До этого в Челябинске двухлетняя девочка выпала с балкона на восьмом этаже. Ребенок погиб от полученных травм.

Ранее мы писали, что в центре Санкт-Петербурга женщина и ее трехлетний сын выпали из окна. По данным источника, маленький мальчик облокотился на москитную сетку, и она рухнула вниз, а вместе с ней и ребенок. Заметив это, мать дошкольника попыталась его спасти, но в итоге тоже упала. Приземлились они на соседский балкон.