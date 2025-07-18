В российском городе девочка пострадала от укуса скорпиона

В Санкт-Петербурге 10-летнюю девочку ужалил скорпион во время распаковки чемодана. Об этом сообщает «Фонтанка».

17 июля девочка пострадала от укуса скорпиона после возвращения из семейного отпуска. Мать и дочь не знали, что вместе с ними домой в чемодане приехало ядовитое животное, которое выползло и ужалило россиянку.

По предварительным данным, девочку укусил скорпион. Ее мама выкинула животное еще до приезда скорой помощи. Несовершеннолетнюю направили в Детскую городскую больницу для дополнительного осмотра.

Ранее в Москве сотрудницу офиса ужалил скорпион, когда она вытирала пыль со шкафа. После укуса у женщины возникли недомогание и сильная боль. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Московской области школьница чуть не погибла после укуса змеи в парке. Врачи два дня боролись за жизнь потерпевшей.