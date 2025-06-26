В Москве сотрудницу офиса ужалил скорпион, когда она вытирала пыль

В Москве сотрудницу офиса ужалил скорпион. Членистоногое вонзило жало, когда женщина вытирала пыль со шкафа.

Подробности сообщил городской Депздрав.

Скорпион укусил указательный палец, у пострадавшей возникли недомогание и сильная боль. На место вызвали скорую, россиянку доставили в центр токсикологии Института Склифосовского, где оказали необходимую помощь. Скорпиона тоже доставили в Склиф, чтобы врачи определили разновидность.

Выяснилось, что это желтовато-бурый скорпион. Он мог попасть в Москву из Крыма случайно – с продуктами и одеждой.

Заметить укус почти невозможно, однако после попадания яда человек почувствует боль, слабость, уплотнение.

Ранее сообщалось, что в Московской области школьница чуть не погибла после укуса змеи в парке. Подросток несколько дней провела в реанимации.