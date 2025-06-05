Два дня провела в реанимации: школьница едва не погибла после встречи со змеей в Подмосковье

В Московской области школьница едва не погибла после встречи со змеей. Укушенную девочку доставили в реанимацию, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, 14-летняя жительница области увидела змею в парке и попыталась ее поймать. В итоге несовершеннолетняя заработала укус — с отекшей рукой и нарушенным кровообращением ее доставили в больницу.

Школьница поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. Два дня юная пациентка провела в реанимации. После применения специальной сыворотки кровообращение удалось восстановить. Постепенно девочке становилось все лучше. Сейчас она уже дома под присмотром родителей.

Ранее в Новороссийске женщина обратилась к спасателям из-за нападения удава. Она держала змею у себя дома.