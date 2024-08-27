В российском городе девочка получила ожог глаз после ссоры с женщиной на детской площадке

В Самаре девочка пострадала после конфликта с женщиной на детской площадке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предполагается, что жительнице Самары не понравилось, что школьница сидела возле песочницы, где играл сын, и решила выгнать ее. Женщина начала оскорблять подростка, после чего отняла у нее телефон и выкинула его, а затем стала толкать и бить. Когда несовершеннолетняя попыталась защититься, то неадекватная женщина применила перцовый баллончик.

Едкий газ попал и на других детей, которые находились неподалеку. В результате школьница обратилась за помощью к медикам: у нее ожог глаз.

Родители пострадавшей намерены написать заявление в полицию.

Ранее мы писали, что в Карачаево-Черкесии многодетной семье на участок подбросили младенца.

Также сообщалось, что в Подмосковье из отеля госпитализировали шесть человек с отравлением хлором.