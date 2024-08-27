В Подмосковье из отеля госпитализировали 6 человек с отравлением хлором. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

6 человек пострадали во время отдыха в бассейнах в Подмосковье. В какой-то момент в воду начал выбрасываться хлор, из-за которого отдыхающим стало плохо. Потерпевших госпитализировали в больницу, среди них четверо детей. У гостей отеля диагностировали токсическое действие газов и паров. Уточняется, что пациентов уже отпустили домой.

На данный момент проводится проверка.

Ранее под Самарой 6 детей отравились хлором после купания в бассейне на базе отдыха. Подробности читайте в этой новости.

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