В России многодетной семье подбросили младенца

В Карачаево-Черкесии на участок к многодетной семье подкинули новорожденного. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, ЧП произошло в селе Счастливое, крики младенца услышал глава многодетной семьи. Россиянин заметил ребенка в траве во дворе дома, после чего занес его в дом, вызвал скорую помощь и полицию.

Новорожденного забрали в роддом. Медики рассказали, что, судя по пуповине, его выбросили сразу после рождения. В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает, его уже готовы усыновить. Биологическую мать пока не смогли установить.

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