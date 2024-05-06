В российском городе четырехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа

В Екатеринбурге четырехлетний ребенок выпал с восьмого этажа и выжил. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, ЧП произошло рано утром в понедельник, 6 мая, в многоэтажном доме на улице Шефская. Пострадавший получил травмы, характерные для падения с высоты, мальчика доставили в больницу, подробности о его состоянии в настоящий момент отсутствуют.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы писали, что в Ейске трое детей получили ушибы из-за неисправного аттракциона в парке. В настоящий момент по факту инцидента организована проверка.

Также сообщалось, что в Брагино пьяная пассажирка автобуса разбила бабушке нос и собиралась похитить детей. В полицию по факту случившегося пока никто не обращался.